Чергова "жертва" Руні: легенда Манчестер Юнайтед може очолити ексчемпіона АПЛ

Легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні незабаром може повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, у послугах 39-річного англійця зацікавлений Блекберн, який виступає в Чемпіоншипі та скоро може залишитися без тренера.

Керівництво ріверсайдців розглядає варіант зі звільненням Валер'єна Ісмаеля з посади головного тренера. Справа в тому, що за два місяці в клубі 49-річний француз привів команду до всього однієї перемоги за п'яти поразок у вісьмох матчах. На даний момент Блекберн посідає десяте місце Чемпіоншипу.

Вейн Руні залишається без роботи з 31 грудня 2024 року, коли його звільнили з Плімута, куди пізніше перейшов Максим Таловєров. До цього п'ятиразовий чемпіон АПЛ очолював Бірмінгем, Дербі Каунті та Ді Сі Юнайтед.

Нагадаємо, що Блекберн був другою командою після Манчестер Юнайтед, яка виграла новостворену Англійську Прем'єр-лігу. Клуб став чемпіоном Англії у 1995 році. Але після вильоту в Чемпіоншип у 2012 році Роверс досі не можуть повернутися до вищого англійського дивізіону, при цьому одного разу вилетівши до Ліги 1.

Раніше інша легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона закликав усіх довіритися Рубену Аморіму та дати йому час, щоб виправити всі проблеми у грі "червоних дияволів".