Левандовський у Дортмунді: приїхав через вулкан, познущався над Реалом, зрадив з Баварією

Центрфорвард Барселони Роберт Левандовський сьогодні повертається на "Вестфаленштадіон", де й став світовою суперзіркою 15 років тому.

Чемпіон розповідає історію появи, злету і неоднозначного прощання польського нападника з Дортмундом.

Ейяф'ятлайокютль

Хто спробує це вимовити? Є сміливці?

У квітні 2010 року виверження цього ісландського вулкану стало великою сенсацією у світі.

По Європі тоді відмінили тисячі авіарейсів, і Барселоні, наприклад, довелося їхати на виїзний матч Ліги чемпіонів з Інтером автобусом, що в підсумку обернулося для неї катастрофою.

Ну, а поки "Кулес" страждали на французьких дорогах, у Познані вирішувалась доля тоді ще малознаного Роберта Левандовського.

"Я зустрічався з Семом Аллардайсом після одного з матчів Екстракласи. Я думаю, він чудовий хлопець і дуже хороший тренер. Він шукав молодих гравців, здатних принести щось нове, і прилетів до Польщі попри свій статус", – розповідав потім Роберт Daily Mail.

Аллардайс і правда був зіркою, а от його Блекберн страждав через слабку форму нападників Джейсона Робертса, Франко Ді Санто й майбутнього дніпрянина Ніколи Калинича.

Біг Сем приїхав, бо бачив – Левандовський цих трьох на дистанції з'їсть.

Hoy se cumplen 14 años de este gol de Robert Lewandowski 🇵🇱. El en ese momento delantero del Lech marcaba al Zagłębie Lubin en la última jornada de #Ekstraklasa y se coronaba máximo goleador del campeonato con 18 goles. Ese verano pasó al #BVB por 4,75M€pic.twitter.com/kClR4K4OXl — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) May 15, 2024

За два сезони в Леху Роберт привів клуб до чемпіонства, забив 32 голи в 58 матчах, прикрасив локальну польську обкладинку FIFA-2009, але через невисокі позиції Екстракласи коштував лише 4 млн фунтів.

Так-от того квітня Аллардайс удвох зі скаутом Мартіном Гловером чекали на Роберта в аеропорту. В руках вони тримали футболку з його іменем, а на базі клубу вже лежав готовий контракт.

Авжеж, поляк би його підписав.

Але тут вулкан, хмара пилу – і рейс скасували.

Ну, а за той час, поки нічого не літало, до Познані на автомобілі приїхали боси статуснішої дортмундської Боруссії, і Левандовський поїхав туди:

"Квитки вже були заброньовані, а я не зміг вилетіти! Чи змінило це моє життя? Звісно! Я дійсно хотів побачити, що мене там чекає".

Шкода "Бродяг", правда? Вони не знайшли топового бомбардира і в 2012-му вилетіли з АПЛ – та так, що досі не повернулися. Якби з Левандовським тоді зрослося, історія Блекберна могла піти в інший бік.

Robert Lewandowski: "I once made a bet with Jürgen Klopp.



It was 2010, and I had been a few months at Borussia Dortmund. Honestly, it was so tough. When I arrived I could barely speak a word of German. I knew danke. Thank you. I knew scheisse. The weather was rainy and grey. And… pic.twitter.com/Jrp262Fha2 — Players' Tribune Football (@TPTFootball) November 23, 2023

Барріос

Натомість іншою дорогою пішла історія Дортмунда.

Літо 2010-го було для клубу супервдалим. Крім Левандовського за 4,75 млн на "Вестфаленштадіон" безкоштовно прибули Лукаш Піщек та Сіндзі Кагава, а з U19 піднявся Маріо Гьотце.

Як покаже час, то були фінальні штрихи до першої великої команди Юргена Клоппа.

Ну, але на початках Левандовський виглядав зайвим.

Його конкурент Лукас Барріос у 2008-му забив за чилійський Коло-Коло 37 голів, а в Дортмунді розпочав із 19 м'ячів у кампанії-2009/10. Найменших причин його міняти не було, тож навіть з лавки Роберт найчастіше виходив грати "у відтяжці".

Поляку це не дуже давалось, він багато мазав, чим дратував Клоппа: "Я очікував, що він забиватиме більше, краще діятиме в єдиноборствах. Зараз він не на своєму рівні".

UEFA @EuropaLeague 2010.



Así se entendían Robert Lewandowski y Lucas Barrios en el Borussia Dortmund.



¡Golazo! 🇵🇾pic.twitter.com/GVU1YcUuFp — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) May 19, 2020

Ба більше, "Жовта стіна" прозвала поляка "Lewandoofski"; від "Doof – дурний".

У січні 2011-го Роберт мав лише 5 голів за Боруссію, тож агент пропонував оренди. Із варіантів – найгірша команда Серії А Барі та Слован із третьосортного чемпіонату Словаччини.

Пізніше Левандовський розповідав, що в ті часи Клопп вчив його азів футболу. Він не був готовим:

"Ми влаштовували змагання на тренуванні – один на один. Він оборонявся, я атакував. Парі на 50 євро. Спочатку він завжди перемагав, але в кінці вже почав поступатися і перехотів грати. Саме у Юргена я побачив, що треба робити, коли я без м'яча. Гляньте на пресинг Ліверпуля – ось чому я навчився у Клоппа. І ще завершенню атак".

Сезон-2010/11 зрештою основним дограв Барріос, а Левандовський мав лише 9 голів в 43 матчах, тому радів трохи менше за інших, коли Боруссія вперше за 9 років стала чемпіоном.

Головне для Роберта особисто було попереду.

Тим літом Барріос поїхав на Копа Америка, де його Парагвай виступив незвично добре, вийшов до фіналу. І ось там Лукас впав. Спочатку парагвайська федерація запевнила Боруссію, що нічого серйозного, але потім виявилось, що є розрив м'язів стегна, отже – пару місяців без пробіжок.

Шукати форварда було запізно, тож Клопп довірився єдиному здоровому нападнику, якого мав.

І ні, Роберта не прорвало одразу.

Він далі мазав, тушувався, і от якось після 0:3 з Марселем поїхав до Клоппа прямо додому:

"Я відчував, що Юргену щось від мене треба, але не знав, що саме. Я приїхав до нього і сказав: "Слухай, ну треба поговорити. Просто скажи, що ти від мене хочеш?" Моя німецька тоді ще була жахлива, але ми один одного зрозуміли й добре поговорили.

Тоді я про це не думав, але тепер розумію, що розмова з Юргеном була схожа на ту, яку я хотів би мати з батьком. Таких розмов у мене не було багато років".

Так-так, на жаль, батько Роберта, Кшиштоф, помер ще коли той був дитиною.

🗣️ In the interview with Rio Ferdinand, Robert Lewandowski also mentions how he lost his father at the age of 16 & how Jürgen Klopp became a father figure to him.



“It was the way we talked. I felt like I was talking to my father. I needed that.” pic.twitter.com/NRHZm41X2x — Scouting Polska (@ScoutingPolska) November 21, 2024

Клопп якось зрозумів його, знайшов слова, і вже в наступному матчі Левандовський забив Аугсбургу тричі. Саме з того дня й тієї розмови почалося його перетворення на машину, яку всі знають.

Загалом же у своєму другому сезоні в Дортмунді Роберт наколотив 30 голів в усіх турнірах, а Боруссія вдруге поспіль стала чемпіоном Німеччини, тож поляка носили на руках, що важко переживав Барріос. У своїх інтерв'ю він таврував то Левандовського, то Клоппа, то керівництво, і зрештою влітку 2012-го відбув до Китаю, а тоді до Росії. Форму, як до травми, він більше ніде не набрав.

Пепе

А от Левандовський і Боруссія загалом дивилися лише вгору.

А там що? Там Кубок чемпіонів – трофей, який "Джмелям" приносили лише Ріккен та Заммер у 1997-му.

Клопп повів нове покоління за мрією у 2013-му, і це було незабутньо.

Левандовський, Гуммельс, Ройс, Гюндоган, Гьотце мали стільки якості, що розібрали на атоми, мабуть, найзірковіший в історії Шахтар.

Вже далі, у чвертьфіналі, світ побачив історичну гру з Малагою із двома голами в доданий час. Вирішальний – від Феліпе Сантани – "Жовта стіна" зустріла так гучно, що вже наступного ранку про цю трибуну тільки й мови було у Європі.

Ну, а півфінал грали проти Реала, і перший матч якраз в Дортмунді.

За кілька днів до нього "Джмелів" боляче вжалив споконвічний конкурент – це Баварія оголосила, що активує клаусулу в контракті Маріо Гьотце.

"Якщо вони хочуть цим завдати нам шкоди, то їм не вдасться!" – гнівався на те Клопп.

Перші хвилини з Реалом підтвердили його правоту – "Вершкових" наче не було на полі. Гегенпресинг, що народився і еволюціонував у повноцінну ігрову філософію якраз у Дортмунді, змітав з поля команду Жозе Моурінью.

Вже на 8-й хвилині Гьотце правою закрутив навіс з лівого флангу; Левандовський легко відклеївся від Пепе і відкрив рахунок.

Помилка Гуммельса – єдина за матч! – повернула Мадрид в гру, але то був лише епізод.

50-та хвилина – це Ройс пробив здалеку, м'яч зрізався і знайшов Левандовського. Поки Пепе показував боковому, що був офсайд, Роберт вже забив гол.

55-та хвилина – це вже Шмельцер прострілив до штрафного, Левандовський підробив під праву і вгатив над Дієго Лопесом. Авжеж, з-під Пепе.

66-та хвилина – Ройс ще й пенальті заробив, але навіть не думав виконувати, бо знав, що цього вечора Роберт вдарить краще.

То був перший покер за всю історію плейоф Ліги чемпіонів. Саме той матч і той розгром перетворили Левандовського із молодої зірки, яку знали насамперед в Бундеслізі, в одного з найбажаніших нападників планети.

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"Чи був у нього офсайд? А в якому голі? Він сьогодні так багато забивав, що я вже й забув", – іронізував після гри Моурінью.

Поразка від Дортмунда підвела риску під його Реалом – він не виграв Лігу чемпіонів і за сукупністю програв протистояння Барсі Пепа Гвардіоли. Вже за кілька місяців сеу Жозе попрощався з Мадридом і повернувся до Челсі.

Що ж до Боруссії, то її мрію вбили РобБері – геніальний дует вінгерів Баварії. Надто складно було стримувати одночасно і Франка, і Ар'єна; плюс Швайнштайгер в центрі, Лам у захисті, Мюллер попереду, Ноєр на воротах...

Вони виграли у Боруссії і чемпіонат, і Лігу чемпіонів, здолавши її у фіналі 2:1.

Ten years ago today. 🔴🏆



Arjen Robben proved the hero as Bayern defeated Borussia Dortmund 2-1 in an all-German Champions League final at Wembley. 🇩🇪🏟️pic.twitter.com/LUflaDDXuh — DW Sports (@dw_sports) May 25, 2023

І ось тоді вже суперзірковий Роберт потрапив у свої перші й останні мідні труби.

Ватцке

Річ у тім, що не лише Гьотце торгувала перед тим півфіналом Баварія.

Левандовський цікавив її навіть більше – в першу чергу, через трудову етику.

"У Льові неймовірне тіло – чисті м'язи. У роздягальні він всіх вражає", – захоплювався Нурі Шахін.

В команді його так і прозвали – "Тіло", і оскільки за фізпідготовку Роберта відповідала його дружина Анна, то він роздав партнерам квитки на її заняття – мовляв, спробуйте.

Озираючись назад, Боруссія сама це спровокувала – клуб має швидше реагувати на прогрес гравця. Роберт громив Реал, але заробляв ті ж 1,5 млн на рік, що й новачком, тільки-но прибувши з Познані.

Досвідченіша Баварія зреагувала ідеально, вийшовши на сцену з мішком грошей.

До всього, їй допоміг спогад Роберта – його батько Кшиштоф, на якого він хотів бути схожим, уболівав персонально за Джоване Елбера.

А що Боруссія?

Її гендир Ганс-Йоахім Ватцке ще в лютому 2013-го говорив, типу, хай приходять з офіційною пропозицією, але вже в червні заявляв інше:

"Я не обіцяв Левандовському відпустити його до Баварії. І жодних інших обіцянок теж не роздавав. Нас не цікавлять гроші. У його контракті нема клаусули, і він відпрацює контракт з Боруссією".

Зазвичай спокійного поляка це розгнівало. Прибувши додому, він дав багатослівне інтерв'ю, де розніс керівництво "Джмелів": "Я завжди викладаюся на максимумі, але вони утримують мене несправедливо. Все це тисне на мене і сидить у підсвідомості. Я почуваюся обдуреним. Люди з клубу говорили в обличчя одне, а зробили інше".

І хто тут правий, а хто винуватий?

Robert Lewandowski strzelił 103 bramki dla Borussii Dortmund. Tak zaczęła się piękna historia #Bundesliga #domBundesligi pic.twitter.com/ulmCikVRnd — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 9, 2025

З одного боку, складно звинувачувати поляка, що той за три роки не полюбив Дортмунд навіки. З іншого, і Боруссію зрозуміти можна – який дурень продає конкуренту найкращого гравця?

Зрештою, вони сіли, поговорили – і Левандовський залишився на останній сезон-2013/14. Зарплату йому підняли до 5 млн на рік, і Клопп навіть надіявся його зберегти. "Він залишається!" – сказав тренер ще до того, як цю фразу остаточно закріпив за собою Жерар Піке.

І з тим же успіхом.

Вже в січні Левандовський підписав попередній контракт із Баварією.

До честі Роберта, він відпрацював останній сезон без явного спаду, навіть став найкращим бомбардиром Бундесліги. Єдина видима зміна – Баварії не забив ні разу в чотирьох матчах.

Klopp on the best player he's ever managed: "Robert Lewandowski. It actually won't be fair to say that about any other player except Lewy [..] What he has made out of his potential, how he pushed himself to become the player he is today, that's extraordinary" [@SPORTBILD] pic.twitter.com/3pvytijSMl — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 17, 2021

Всього ж за чотири сезони в Боруссії Роберт наколотив 103 голи у 187 поєдинках, тож коли прийшла пора востаннє виходити у жовто-чорній формі, "Жовта стіна" з поваги навіть встала. Дехто плакав.

"Те, що вони зробили, було дуже важливим для мене. Це було неймовірно. Ніколи того не забуду", – Левандовський також розчулився.

Навіть у наступному сезоні він не святкував свій гол в ворота "Джмелів", що після його відходу страждали і випали з лідируючої п'ятірки.

"Я дуже поважаю клуб і вболівальників. Мені завжди було приємно грати за Боруссію".

Ну, але це життя – з часом спогади затерлися, віддалилися, і так вийшло, що надалі саме Дортмунд став для Левандовського найзручнішим суперником з усіх. 29 голів у 28 матчах – уявляєте? Десь із 2016-го він почав їх святкувати, і їхні відносини розвалилися.

Минулого тижня ви бачили це в ЛЧ. Левандовський вже грає за Барселону, але хист змушувати "Джмелів" страждати нікуди не дівся, як і святкування, і матюки фанів.

"Жалюгідний найманець", – гласить найбільш залайканий коментар на Bild.

Але це ж дурниця.

Левандовський – це Левандовський; найефективніший форвард покоління і єдиний, хто тримає рівень у 36. Для Дортмунда він був дуже вчасним, але в підсумку завеликим, і клуб не розпорядився ним правильно. Вже з Голандом і Джудом цю помилку "Джмелі" не повторили – виходить, урок був хоч і болючим, проте корисним.