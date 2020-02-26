Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів

Джерело - CAS.
Манчестер Сіті подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через заборону на участь в єврокубках.
Про це повідомляє прес-служба CAS.
Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію Манчестер Сіті на рішення УЄФА про відсторонення клубу від участі у єврокубках на два роки та штраф у 30 млн євро.
Точні терміни винесення рішення судом наразі не відомі.
Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.
Також, Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації.