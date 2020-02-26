Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті намагається довести своє невинність

Джерело - CAS.

Манчестер Сіті подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через заборону на участь в єврокубках.

Про це повідомляє прес-служба CAS.

Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію Манчестер Сіті на рішення УЄФА про відсторонення клубу від участі у єврокубках на два роки та штраф у 30 млн євро.

Точні терміни винесення рішення судом наразі не відомі.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

Також, Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації.