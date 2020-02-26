Жиру: У Челсі практично немає шансів пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Челсі після домашньої поразки в 1/8 Ліги чемпіонів втратив шанси на прохід у наступний етап.

Про це розповів нападник лондонського клубу Олів’є Жиру.

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"Доводиться визнати, що Баварія була сильнішою. У першому таймі шанси були у обох команд, але після перерви Баварія діяла ефективніше. Я не звик здаватися, але шанси Челсі на вихід в чвертьфінал мінімальні. Втім, нам уже нема чого втрачати, тому постараємося зробити все можливе, щоб виграти", - розповів Жиру.