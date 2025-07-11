Хетрик Траоре в огляді матчу Шахтаря зі словенським Бріньє

Донецький Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у товариському поєдинку.

Огляд матчу

Головний тренер "гірників" Арда Туран провів ротацію після перемоги у кваліфікації Ліги Європи. У першому таймі представник другої ліги чемпіонату Словенії тримався та пропустив лише наприкінці тайму, коли відзначився Егіналду.

У другій половині хеттриком у складі "гірників" відзначився нападник Лассіна Траоре, а остаточний рахунок встановив Гочолеішвілі, який реалізував пенальті.

Товариський матч

11 липня

Бріньє – Шахтар 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Егіналду, 0:2 – 47 Траоре, 0:3 – 60 Траоре, 0:4 – 67 Траоре, 0:5 – 80 Гочолеішвілі (пен)

Шахтар: Фесюн (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Гочолеішвілі, 46), Грам, Фарина (Огарков, 46), Азаров, Назарина (к), Педріньйо (Глущенко, 46), Очеретько (Цуканов, 46), Швед, Невертон (Траоре, 46), Егіналду

Нагадаємо, гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.