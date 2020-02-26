 Лемпард: Баварія надала дуже неприємний урок | Футбол | Champion.com.ua
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Лемпард: Баварія надала дуже неприємний урок

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Френк Лемпард прокоментував матч з Баварією
Лемпард: Баварія надала дуже неприємний урок
#Челсі, #Баварія, #Лемпард

Джерело - sport.ua.

Гравці Челсі не змогли продемонструвати свій рівень гри у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Баварія – дуже сильна команда. Щоб уникнути проблем, потрібно було зіграти ідеально. Ми недостатньо впевнено грали з м'ячем, і це засмучує.

Це дуже неприємний урок. Ми довго не грали на цьому рівні. Така сувора реальність. Потрібно зробити з цього висновки. Гравці повинні зрозуміти, який рівень потрібно демонструвати на цій стадії турніру.

Сьогодні ми бачили, який рівень у Баварії. Ми повинні віддати їй належне. Немає сенсу озиратися назад, потрібно сприймати дійсність. Ми боремося за потрапляння в першу четвірку в Прем'єр-лізі, тому що хочемо підсилитися цього літа. Але для початку ми поїдемо в Мюнхен і постараємося зіграти гідно", - розповів Лемпард.

Нагадаємо, Баварія знищила Челсі в 1/8 Ліги чемпіонів.

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