Лемпард: Баварія надала дуже неприємний урок

Гравці Челсі не змогли продемонструвати свій рівень гри у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Баварія – дуже сильна команда. Щоб уникнути проблем, потрібно було зіграти ідеально. Ми недостатньо впевнено грали з м'ячем, і це засмучує.

Це дуже неприємний урок. Ми довго не грали на цьому рівні. Така сувора реальність. Потрібно зробити з цього висновки. Гравці повинні зрозуміти, який рівень потрібно демонструвати на цій стадії турніру.

Сьогодні ми бачили, який рівень у Баварії. Ми повинні віддати їй належне. Немає сенсу озиратися назад, потрібно сприймати дійсність. Ми боремося за потрапляння в першу четвірку в Прем'єр-лізі, тому що хочемо підсилитися цього літа. Але для початку ми поїдемо в Мюнхен і постараємося зіграти гідно", - розповів Лемпард.