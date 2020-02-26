Циганков потрапив у рейтинг найдорожчих футболістів Європи

Віктор Циганков серед найдорожчих гравці Європи

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив у рейтинг ТОП-50 найдорожчих футболістів, які не грають у ТОП-5 європейських національних чемпіонів

Про це повідомляє Transfermarkt в Insatgram.

Найдорожчим футболістом Європи, серед гравців, які не грають в чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини, визнаний нідерландець Донні ван де Бек з Аякса - 55 млн євро.

Циганков із трансферною вартістю у 20 млн євро ділить 37-е місце з центральним захисником нідерландського Аякса аргентинцем Лісандро Мартінесом.

Також у рейтинг потрапив бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі, який коштує 19 млн євро.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію.