Циганков потрапив у рейтинг найдорожчих футболістів Європи

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив у рейтинг ТОП-50 найдорожчих футболістів, які не грають у ТОП-5 європейських національних чемпіонів
Про це повідомляє Transfermarkt в Insatgram.
Найдорожчим футболістом Європи, серед гравців, які не грають в чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини, визнаний нідерландець Донні ван де Бек з Аякса - 55 млн євро.
Циганков із трансферною вартістю у 20 млн євро ділить 37-е місце з центральним захисником нідерландського Аякса аргентинцем Лісандро Мартінесом.
Також у рейтинг потрапив бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі, який коштує 19 млн євро.
Нагадаємо, Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію.