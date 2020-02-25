Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію

УЄФА дискваліфікував Артема Бєсєдіна

УЄФА дискваліфікував на рік нападника Динамо Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

"З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини", - йдеться в повідомленні.

Термін відсторонений від участі у змаганнях буде рахуватися з 19 грудня 2019 року.

У Динамо вирішать питання із оскарженням даного рішення у Спортивному арбітражному суді, після ознайомлення з повним текстом документа.

Нагадаємо, що нападник провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти Мальме (3:4). Повідомлялося, що через порушення антидопінгових правил Артема можуть відсторонити на чотири роки. Бесєдін не визнає провину у вживанні заборонених препаратів.