Левченко: У збірної України проблема з атакувальною лінією

Основні атакувальні гравці збірної України не грають достатню кількість матчів.

Про це розповів екс-гравець національної команди Євген Левченко.

"У збірної знову актуальна проблема нападників? Я б сказав, що всієї атакувальної лінії. Зінченко, Малиновський, Коноплянка грають не так багато, як того хотілося б. Ярмоленко і Яремчук травмовані. Ці всі виконавці ставлять темп всій команді.

Залишається тільки вірити, що ситуація якомога швидше виправиться і збірна України до Євро-2020 підійде у всеозброєнні", - сказав Левченко.