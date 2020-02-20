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Гасперіні назвав завдання Аталанти на матч-відповідь з Валенсією

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Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч з Валенсією
Гасперіні назвав завдання Аталанти на матч-відповідь з Валенсією
#Аталанта, #Валенсія

Джерело - football24.uа.

Аталанті потрібно бути сконцентрованою у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Про це розповів головний тренер італійської команди Джан П'єро Гасперіні

"З одного боку ми дуже задоволені, тому що з радістю прийняли б такий рахунок до матчу. Однак, у нас залишається деякий осад через пропущений м'яч, насправді ми не повинні були допускати цю помилку, коли ведемо 4:0. І це була не єдина така ситуація.

Актуально: Аталанта - Валенсія 4:1. Огляд матчу

Нам потрібно бути більш точними у матчі на Местальї. Якщо ми хочемо потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, нам потрібно сильно виступити і в Іспанії, довести свою силу. Ми маємо перемогти і там. Ми збираємося забити в гостях. Ми приділимо дещо більше уваги захисту, але я не хочу, щоб ми їхали в Іспанію і просто стояли попереду, страждаючи в обороні. Я святкую зараз, але перш за все я хочу святкувати через два тижні", – розповів Гасперіні.

Нагадаємо, Аталанта розгромила Валенсію.

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