 Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг на виїзді переміг Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг на виїзді переміг Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг на виїзді переміг Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:54 124 0
Маліновський вийшов на заміну у матчі з Валенсією
Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг на виїзді переміг Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Аталанта, #Валенсія, #Тоттенгем, #Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулися два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта - Валенсія та Тоттенгем - Лейпциг.

Італійська Аталанта вдома перемогла іспанську Валенсію. До перерви італійці забили двічі. У першій половині другого тайму Фройлер і Гатебур довели рахунок до 4:0. Черишев, вийшовши на заміни дві хвилини до того, один м’яч швидко відіграв. 

Український півзахисник Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних. На заміну вийшов на 81-ій хвилині, замінивши екс-гравця харківського Металіста Алехандро Гомеса.

В іншому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Вернер, реалізувавши пенальті, приніс виїзну перемогу Лейпцигу над Тоттенгемом.

Матчі-відповіді відбудуться 10 березня.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
19 лютого 

Аталанта - Валенсія 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Гатебур, 2:0 - 42 Ілічич, 3:0 - 57 Фройлер, 4:0 - 63 Гатебур, 4:1 - 66 Черишев

Тоттенгем - Лейпциг 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Вернер (пен)

Раніше, Атлетіко здолав Ліверпуль, а Боруссія перемогла ПСЖ.

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