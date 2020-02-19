Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг на виїзді переміг Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбулися два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта - Валенсія та Тоттенгем - Лейпциг.
Італійська Аталанта вдома перемогла іспанську Валенсію. До перерви італійці забили двічі. У першій половині другого тайму Фройлер і Гатебур довели рахунок до 4:0. Черишев, вийшовши на заміни дві хвилини до того, один м’яч швидко відіграв.
Український півзахисник Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних. На заміну вийшов на 81-ій хвилині, замінивши екс-гравця харківського Металіста Алехандро Гомеса.
В іншому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Вернер, реалізувавши пенальті, приніс виїзну перемогу Лейпцигу над Тоттенгемом.
Матчі-відповіді відбудуться 10 березня.
Аталанта - Валенсія 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Гатебур, 2:0 - 42 Ілічич, 3:0 - 57 Фройлер, 4:0 - 63 Гатебур, 4:1 - 66 Черишев
Тоттенгем - Лейпциг 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Вернер (пен)
Раніше, Атлетіко здолав Ліверпуль, а Боруссія перемогла ПСЖ.