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Клопп: Навіть нульова нічия влаштувала б Атлетіко

Сьогодні 09:29 78 0
Юрген Клопп прокоментував матч із Атлетіко
Клопп: Навіть нульова нічия влаштувала б Атлетіко
#Клопп, #Ліверпуль, #Атлетіко

Джерело - football.ua.

 Ліверпулю було складно грати з Атлетіко в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійської команди Юрген Клопп.

"Коли програєш з мінімальним рахунком такій команді, як Атлетіко, доводиться складно, тому що суперник відразу ж починає грати на утримання рахунку. Навіть нульова нічия влаштувала б їх сьогодні. Ми приймаємо цю поразку. Чекаю матчу.

Джордан Хендерсон? У нього була проблема із задньою поверхнею стегна. Я зняв його з гри, щоб приберегти, але зараз я не можу сказати з упевненістю, що з ним. Треба почекати", - розповів Клопп.

Нагадаємо, Атлетіко мінімально обіграв Ліверпуль.

Також, Ліверпуль може підписати двох гравців Арсеналу.

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