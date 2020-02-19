Клопп: Навіть нульова нічия влаштувала б Атлетіко

Ліверпулю було складно грати з Атлетіко в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійської команди Юрген Клопп.

"Коли програєш з мінімальним рахунком такій команді, як Атлетіко, доводиться складно, тому що суперник відразу ж починає грати на утримання рахунку. Навіть нульова нічия влаштувала б їх сьогодні. Ми приймаємо цю поразку. Чекаю матчу.

Джордан Хендерсон? У нього була проблема із задньою поверхнею стегна. Я зняв його з гри, щоб приберегти, але зараз я не можу сказати з упевненістю, що з ним. Треба почекати", - розповів Клопп.