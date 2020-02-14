CAS розглянув справу 5 гравців Олімпіка, що дискваліфіковані за договірні матчі

Клуб відкликав позов, а один гравець не подавав апеляцію

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) розглянув справу 5 гравців донецького Олімпіка, дискваліфікованих за договірні матчі.

Про це повідомляє sportarena.pro.

Апеляцію на рішення Апеляційного комітету УАФ подали: Назар Єдинак, Вадим Счастливцев, Артем Козлов, Лука Надірадзе і Богдан Степаненко. Один футболіст Олімпіка, Владислав Пісковий, дискваліфікований АК УАФ, не подавав позов до Лозанни.

Рішення ще не прийнято.

Відзначимо, що CAS не розглядав справу про дискваліфікацію команд Олімпіка U-21 і U-19. Олімпік спочатку подав позов до Лозанни на рішення Апеляційного комітету УАФ, проте потім її відкликав.

Раніше, матч Олімпік - Львів перенесуть через гру Динамо.

Нагадаємо, Олімпік у спарингу переграв Динамо Батумі.