Матч Олімпік – Львів перенесуть через гру Динамо

Матч Олімпік – Львів перенесуть через матч Динамо - Ворскла

У календарі української Прем’єр-ліги відбудуться зміни.

Про це повідомляють Футбол NEWS.

Матч 19-го туру української Прем’єр-ліги між Динамо і Ворсклою було перенесено на стадіон імені Лобановського. Цей поєдинок відбудеться за порожніх трибун через покарання, яке отримали кияни за расизм фанатів у 14 турі проти Шахтаря.

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22 лютого на цій арені повинні були зіграти Олімпік із ФК Львів. У зв’язку з такою накладкою вищезгаданий поєдинок було вирішено перенести на наступний день – на 23 лютого.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні біло-сині вже грали на домашньому клубному стадіоні – у 16-му турі підопічні Олексія Михайличенка в статусі гостей обіграли донецький Олімпік (3:1).

Нагадаємо, лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою.