Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно

Джерело - football24.ua.
Український півзахисник Руслан Маліновський у команді Аталанта почувається все більш і більш комфортно.
Про це він заявив в інтерв'ю Calcio Atalanta.
"У майбутньому матчі з Ромою нас цікавить тільки один результат, я навіть не хочу думати про інший. Ми вже обігрували їх в цьому сезоні – матч першого кола завершився з рахунком 2:0 на нашу користь.
Ми добре підготувалися, будемо грати перед своїми вболівальниками, перед якими я забив свій перший гол в Серії А, який ніколи не забуду. Це буде класична гра за 6 очок.
Останні чотири місяці були нелегкими для моєї дружини Роксани, але в цій команді я почуваюся все більш і більш комфортно", – зазначив Маліновський.
Нагадаємо, гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Фіорентиною.