Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно

Український півзахисник Руслан Маліновський у команді Аталанта почувається все більш і більш комфортно.

Про це він заявив в інтерв'ю Calcio Atalanta.

"У майбутньому матчі з Ромою нас цікавить тільки один результат, я навіть не хочу думати про інший. Ми вже обігрували їх в цьому сезоні – матч першого кола завершився з рахунком 2:0 на нашу користь.

Ми добре підготувалися, будемо грати перед своїми вболівальниками, перед якими я забив свій перший гол в Серії А, який ніколи не забуду. Це буде класична гра за 6 очок.

Останні чотири місяці були нелегкими для моєї дружини Роксани, але в цій команді я почуваюся все більш і більш комфортно", – зазначив Маліновський.