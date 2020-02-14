 Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно

Сьогодні 11:51 313 0
Українець - про своє перебування у команді Серії А
Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Руслан Маліновський у команді Аталанта почувається все більш і більш комфортно.

Про це він заявив в інтерв'ю Calcio Atalanta.

"У майбутньому матчі з Ромою нас цікавить тільки один результат, я навіть не хочу думати про інший. Ми вже обігрували їх в цьому сезоні – матч першого кола завершився з рахунком 2:0 на нашу користь.

Ми добре підготувалися, будемо грати перед своїми вболівальниками, перед якими я забив свій перший гол в Серії А, який ніколи не забуду. Це буде класична гра за 6 очок.

Останні чотири місяці були нелегкими для моєї дружини Роксани, але в цій команді я почуваюся все більш і більш комфортно", – зазначив Маліновський.

Нагадаємо,  гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Фіорентиною.

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