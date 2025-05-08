Хеттрик Рантанена приніс Даласу перемогу, Торонто подвоїв перевагу над Флоридою в плейоф НХЛ
У ніч на 8 травня відбулося два матчі плейоф Національної хокейної ліги.
Даллас Старз сенсаційно на виїзді обіграв переможця Західної конференції Вінніпег Джетс. Героєм техасців став фінський нападник Мікко Рантанен, який оформив хеттрик.
В іншій грі Торонто вдома обіграв Флориду. Чинний володар Кубку Стенлі програє в серії з рахунком 0:2.
НХЛ – плейоф-2024/25
8 травня
Торонто – Флорида – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Виннипег – Даллас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Нагадаємо, хокейний клуб Юта обрав повну назву. Попередній сезон ця команда називалася просто ХК Юта.