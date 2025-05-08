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Світовий рекордсмен з плавання оголосив про перерву в кар'єрі

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 09:11
Світовий рекордсмен з плавання оголосив про перерву в кар'єрі
Джордан Крукс (у худі)
Instagram

Фіналіст Олімпійських ігор у Парижі плавець Джордан Крукс у 22-річному віці вирішив призупинити кар'єру.

Про це повідомляє Swimswam.com.

"Дякую Каймановим островам, Університету Теннессі, родині та друзям, які підтримали цю плавальну подорож. Наразі я відійду від змагань.

З нетерпінням чекаю можливості дослідити все, що може запропонувати життя. До нових зустрічей", – написав він у соцмережах.

Минулого літа він представляв Кайманові острови на Олімпійських іграх, але не зумів завоювати медаль у дисципліні 50 м вільним стилем.

На Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді 2024 року він виграв золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем. У півфіналі він побив світовий рекорд у цій дисципліні з часом 19,90 секунди, ставши першим плавцем, який подолав 20 секунд.

Нагадаємо, американська плавчиня Гретхен Волш протягом доби двічі встановила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

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