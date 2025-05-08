Світовий рекордсмен з плавання оголосив про перерву в кар'єрі

Фіналіст Олімпійських ігор у Парижі плавець Джордан Крукс у 22-річному віці вирішив призупинити кар'єру.

Про це повідомляє Swimswam.com.

"Дякую Каймановим островам, Університету Теннессі, родині та друзям, які підтримали цю плавальну подорож. Наразі я відійду від змагань.

З нетерпінням чекаю можливості дослідити все, що може запропонувати життя. До нових зустрічей", – написав він у соцмережах.