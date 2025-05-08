Аль-Іттіхад Бенземи обіграв Аль-Наср з Роналду та наблизився до чемпіонства

Аль-Іттіхад, за який виступає зірковий нападник Карім Бензема, переграв Аль-Наср з Кріштіану Роналду в матчі 30 туру чемпіонату Саудівської-Аравії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. При цьому перший тайм завершився на користь Аль-Насра. Найкраще себе проявив Садіо Мане, на рахунку якого гол та результативна передача.

Аль-Іттіхад вже в дебюті другої 45-хвилинки почав камбек. Спершу забив той таки Бензема, за 3 хвилини Н'Голо Канте відновив перевагу, а вирішальний гол на 90+4 хвилині забив Хуссем Ауар.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

30 тур, 8 травня

Аль-Наср – Аль-Іттіхад 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Мане, 2:0 – 37 Ях'я, 2:1 – 49 Бензема, 2:2 – 52 Канте, 2:3 – 90+4 Ауар

Зауважимо, в чемпіонаті Саудівської Аравії впевнено лідирує Аль-Іттіхад, у якого 71 очко та перевага над другим місцем у 6 балів за 4 тури до кінця. Аль-Наср же йде четвертим, маючи в активі 60 пунктів.

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Нагадаємо, 30 квітня відбувся півфінальний матч Азійської Ліги чемпіонів, у якому Аль-Наср з Кріштіану Роналду програв японському Кавасакі Фронтале та покинув турнір.