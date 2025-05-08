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Шотландський боксер назвав фактор, який може допомогти Дюбуа перемогти Усика

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 09:32
Шотландський боксер назвав фактор, який може допомогти Дюбуа перемогти Усика
Нік Кембелл (ліворуч)
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Шотландський боксер надважкої ваги Нік Кемпбелл (6-1, 5 КО), який спарингував із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), не бачить спаду в формі Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що якщо українець не зможе провести всі 12 раундів у звичному для себе стилі, то Дюбуа матиме шанси на перемогу.

Про це Кемпбелл сказав у коментарі Seconds Out.

"Спад Усика? Я не бачив нічого в його останніх виступах, що б показало, що він на спаді. Йому було справді важко у другому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, і в мене він виграв у два раунди.

Я хотів, щоб виграв Тайсон, намагався віддавати йому максимум раундів, але я не зміг. Усик переміг.

Я нічого не побачив, що показало б, що Усик на спаді. Іноді трапляється, що боєць стає старим за одну ніч, але я не думаю, що таке буде.

Він розумний чоловік. Як я казав, його мозок – це те, за чим треба спостерігати. Я дійсно відчуваю, що Усик буде у найкращих кондиціях, готовий пройти 12 раундів. Якщо він не спроможний на це, тоді він не виграє бій", – сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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