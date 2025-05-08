Шотландський боксер назвав фактор, який може допомогти Дюбуа перемогти Усика

Шотландський боксер надважкої ваги Нік Кемпбелл (6-1, 5 КО), який спарингував із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), не бачить спаду в формі Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що якщо українець не зможе провести всі 12 раундів у звичному для себе стилі, то Дюбуа матиме шанси на перемогу.

Про це Кемпбелл сказав у коментарі Seconds Out.

"Спад Усика? Я не бачив нічого в його останніх виступах, що б показало, що він на спаді. Йому було справді важко у другому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, і в мене він виграв у два раунди. Я хотів, щоб виграв Тайсон, намагався віддавати йому максимум раундів, але я не зміг. Усик переміг. Я нічого не побачив, що показало б, що Усик на спаді. Іноді трапляється, що боєць стає старим за одну ніч, але я не думаю, що таке буде. Він розумний чоловік. Як я казав, його мозок – це те, за чим треба спостерігати. Я дійсно відчуваю, що Усик буде у найкращих кондиціях, готовий пройти 12 раундів. Якщо він не спроможний на це, тоді він не виграє бій", – сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.