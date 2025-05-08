Директор Локомотива розповів про відновлення стадіону після російського обстрілу

Директор друголігового ФК Локомотив Олександр Єгоров розповів, що клуб планує відновити стадіон, який був зруйнований через російський обстріл. Оновлений стадіон має щонайменше отримати атестат для участі в змаганнях ПФЛ.

Його слова передає Український футбол.

"Локомотив в Першій лізі повинен грати на оновленому стадіоні. Зараз ми затверджуємо проєкт і в червні плануємо вийти на підготовчі роботи. Проєктувальники зараз співпрацюють з УАФ, аби наш стадіон мав категорію ФІФА та УЄФА. Програма мінімум – атестат для участі в змаганнях ПФЛ", – сказав Єгоров.

Нагадаємо, напередодні Локомотив Київ припинив співпрацю з головним тренером Вадимом Лазоренком. Виконувачем обов'язків наставника призначили Назара Козака, експомічника Лазоренка.

ФК Локомотив, набравши 24 очки у 16 ​​турах, посідає п'яте місце у Групі Б Другої ліги України. Команда Лазоренка за два тури до фінішу втратила шанси на вихід до Першої ліги – це право отримують по дві команди з кожної групи дивізіону.

4 травня столичний клуб зіграв унічию з другою командою Металіста 1925.