Колишній Прем'єр-міністр України буде працювати в УАФ

Пустовойтенко може повернутися до футбольної діяльності

До роботи в Українській асоціації футболу повернеться колишній Прем'єр-міністр України і президент ФФУ Валерій Пустовойтенко.

Про це повідомляє ProsportUA.

Нинішній 72-річний функціонер очолював Федерацію футболу України з липня 1996 року по серпень 2000 року. Крім того, Валерій Пустовойтенко був Прем'єр-міністром України (1997-1999) і міністром Кабінету міністрів України (1994-1997).

Раніше повідомлялося, що ще один колишній президент ФФУ Анатолій Коньков може також повернутися до УАФ у статусі радника президента УАФ.