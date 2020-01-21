Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка

Джерело - Експресо.
Колишній очільник ФФУ Анатолій Коньков може стати радником нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
Про це повідомляє SportArena.
Колишній президент Федерації футболу України Анатолій Коньков може знову повернутися у вищий керівний орган українського футболу.
70-річний фахівець отримає посаду радника нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
70-річний Анатолій Коньков очолював Федерацію футболу України з 2012 до 2015 року. У 1995 році був головним тренером збірної України. У часи ігрової кар'єри виступав за Шахтар та Динамо, з яким у 1975 році виграв Кубок кубків та Суперкубок УЄФА.
Раніше, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Нагадаємо, Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020.