Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка

Фахівець може знову повернутися у вищий керівний орган українського футболу

Джерело - Експресо.

Колишній очільник ФФУ Анатолій Коньков може стати радником нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це повідомляє SportArena.

Колишній президент Федерації футболу України Анатолій Коньков може знову повернутися у вищий керівний орган українського футболу.

70-річний фахівець отримає посаду радника нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

70-річний Анатолій Коньков очолював Федерацію футболу України з 2012 до 2015 року. У 1995 році був головним тренером збірної України. У часи ігрової кар'єри виступав за Шахтар та Динамо, з яким у 1975 році виграв Кубок кубків та Суперкубок УЄФА.

Раніше, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Нагадаємо, Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020.