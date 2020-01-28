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Пятов оцінив перспективи молодих українців у Шахтарі

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Голкіпер гірників прокоментував гра молодих гравців
Пятов оцінив перспективи молодих українців у Шахтарі
#Пятов, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Усі гравці донецького Шахтаря, незалежно від віку та громадянства, мають рівні шанси на потрапляння до складу.

Про це голкіпер команди Андрій Пятов заявив в ефірі Футбольного формату.

"У всіх шанси однакові. Повинні доводити. Все одно молоді є. Останнім часом і Бондар, і Сікан в обоймі. Вони отримують ігрову практику, хоч і не дуже багато. Бондар точно в останні півроку отримує час, хоч можна і більше. Він заслужив – він має.

А молодим – будь ласка, доводьте. Тренер не на шкоду собі діє. Якщо людина дійсно буде сильнішою, цілеспрямованою – у неї будуть всі шанси", - сказав Пятов.

Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.

Нагадаємо, Пятов став найкращим гравцем року у Шахтарі.

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