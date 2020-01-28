Пятов оцінив перспективи молодих українців у Шахтарі

Усі гравці донецького Шахтаря, незалежно від віку та громадянства, мають рівні шанси на потрапляння до складу.

Про це голкіпер команди Андрій Пятов заявив в ефірі Футбольного формату.

"У всіх шанси однакові. Повинні доводити. Все одно молоді є. Останнім часом і Бондар, і Сікан в обоймі. Вони отримують ігрову практику, хоч і не дуже багато. Бондар точно в останні півроку отримує час, хоч можна і більше. Він заслужив – він має.

А молодим – будь ласка, доводьте. Тренер не на шкоду собі діє. Якщо людина дійсно буде сильнішою, цілеспрямованою – у неї будуть всі шанси", - сказав Пятов.