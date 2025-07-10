Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

ЛеБрон працює з власниками Мілана та Ліверпуля над створенням нового клубу НБА

Олексій Погорелов — 10 липня 2025, 11:19
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс не втрачає сподівань стати власником франшизи в НБА.

Про це повідомляє журналіст НБА у Forbes Еван Сайдері.

40-річний баскетболіст має всі шанси втілити свою мрію в реальність у Лас-Вегасі. З його статком і діловими зв'язками, Джеймс виглядає підходящим кандидатом для того, щоб перетворитися з гравця на власника команди, коли НБА оголосить про розширення ліги.

Згідно з джерелом, "Король" працює з RedBird Capital та Fenway Sports Group (власниками футбольних клубів Мілан та Ліверпуль відповідно) над заявкою про створення франшизи. Вони також хочуть побудувати нову арену на Лас-Вегас-Стріп.

Варто зазначити, що ЛеБрон Джеймс неодноразово заявляв про бажання стати власником власної баскетбольної франшизи після завершення ігровоїх кар'єри. І щоразу він говорив про клуб саме в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що НБА провела жеребкування внутрішньосезонного Кубку 2025 року.

Англія Чемпіонат Англії, АПЛ баскетбол Італія Леброн Джеймс Ліверпуль Лос-Анджелес Лейкерс Мілан Чемпіонат Італії, Серія А НБА

Англія

Англо-французьке протистояння: визначилися фіналісти КЧС-2025
Манчестер Юнайтед відмовився від рекордної угоди з Amazon через Аморіма
60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду
Відхрестилися від гравця: Арсенал виступив із заявою щодо звинувачен Парті у зґвалтуванні
Немислима втрата, – Ліверпуль підтвердив загибель Жоти

Останні новини