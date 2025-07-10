ЛеБрон працює з власниками Мілана та Ліверпуля над створенням нового клубу НБА
Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс не втрачає сподівань стати власником франшизи в НБА.
Про це повідомляє журналіст НБА у Forbes Еван Сайдері.
40-річний баскетболіст має всі шанси втілити свою мрію в реальність у Лас-Вегасі. З його статком і діловими зв'язками, Джеймс виглядає підходящим кандидатом для того, щоб перетворитися з гравця на власника команди, коли НБА оголосить про розширення ліги.
Згідно з джерелом, "Король" працює з RedBird Capital та Fenway Sports Group (власниками футбольних клубів Мілан та Ліверпуль відповідно) над заявкою про створення франшизи. Вони також хочуть побудувати нову арену на Лас-Вегас-Стріп.
Варто зазначити, що ЛеБрон Джеймс неодноразово заявляв про бажання стати власником власної баскетбольної франшизи після завершення ігровоїх кар'єри. І щоразу він говорив про клуб саме в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, що НБА провела жеребкування внутрішньосезонного Кубку 2025 року.