ЛеБрон працює з власниками Мілана та Ліверпуля над створенням нового клубу НБА

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс не втрачає сподівань стати власником франшизи в НБА.

Про це повідомляє журналіст НБА у Forbes Еван Сайдері.

40-річний баскетболіст має всі шанси втілити свою мрію в реальність у Лас-Вегасі. З його статком і діловими зв'язками, Джеймс виглядає підходящим кандидатом для того, щоб перетворитися з гравця на власника команди, коли НБА оголосить про розширення ліги.

Згідно з джерелом, "Король" працює з RedBird Capital та Fenway Sports Group (власниками футбольних клубів Мілан та Ліверпуль відповідно) над заявкою про створення франшизи. Вони також хочуть побудувати нову арену на Лас-Вегас-Стріп.

Buzz continues to build around Las Vegas becoming the NBA’s next expansion location.



LeBron James is working with RedBird Capital Partners and Fenway Sports Group to create a compelling ownership bid post-retirement.



The group wants to build a new arena on the Las Vegas Strip. pic.twitter.com/46DO208aR8 — Evan Sidery (@esidery) July 8, 2025

Варто зазначити, що ЛеБрон Джеймс неодноразово заявляв про бажання стати власником власної баскетбольної франшизи після завершення ігровоїх кар'єри. І щоразу він говорив про клуб саме в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що НБА провела жеребкування внутрішньосезонного Кубку 2025 року.