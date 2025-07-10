Ми не виконали план: Куртуа – про розгромну поразку від ПСЖ в 1/2 фіналу КЧС-2025

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував розгром своєї команди від ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025, наголосивши, що це важка поразка.

Його слова наводить пресслужба мадридского клубу.

"Чому програли? Ми не тиснули на суперника як справжня команда. Ми не виконали план Хабі Алонсо. Нам потрібно все проаналізувати, але з того, що я бачив, ми не встигали за гравцями ПСЖ.



Це важка поразка, але з неї варто винести урок, ми на правильному шляху. Іноді така поразка корисна для тебе, бо ти знаєш, що попереду багато роботи", – сказав Куртуа.