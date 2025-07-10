Ми не виконали план: Куртуа – про розгромну поразку від ПСЖ в 1/2 фіналу КЧС-2025
Тібо Куртуа
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Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував розгром своєї команди від ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025, наголосивши, що це важка поразка.
Його слова наводить пресслужба мадридского клубу.
"Чому програли? Ми не тиснули на суперника як справжня команда. Ми не виконали план Хабі Алонсо. Нам потрібно все проаналізувати, але з того, що я бачив, ми не встигали за гравцями ПСЖ.
Це важка поразка, але з неї варто винести урок, ми на правильному шляху. Іноді така поразка корисна для тебе, бо ти знаєш, що попереду багато роботи", – сказав Куртуа.
Нагадаємо, у фіналі ПСЖ зіграє проти Челсі, який напередодні з рахунком 2:0 переграв Флуміненсе. Матч відбудетья 13 липня, початок о 22:00 за київським часом.