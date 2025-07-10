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Зінченко може продовжити кар'єру під крилом відомого тренера

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 10:53
Зінченко може продовжити кар'єру під крилом відомого тренера
Олександр Зінченко
Getty Images

Універсал збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко може стати гравцем Фенербахче, який тренує португальський фахівець Жозе Моурінью.

Про це повідомляє турецький інсайдер Morpheun у соцмережі Х.

За його інформацією, турки готові оформити цей перехід, а сума трансферу складе 13 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може стати частиною гучного трансферу між Арсеналом та Міланом.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, 26-річний опорник Фенербахче Ісмаїл Юксек і 29-річний вінгер Ірфан Кахведжі дали свою попередню згоду на перехід в Шахтар, якщо клубам вдасться між собою домовитися.

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Олександр Зінченко

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