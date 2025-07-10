Зінченко може продовжити кар'єру під крилом відомого тренера
Олександр Зінченко
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Універсал збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко може стати гравцем Фенербахче, який тренує португальський фахівець Жозе Моурінью.
Про це повідомляє турецький інсайдер Morpheun у соцмережі Х.
За його інформацією, турки готові оформити цей перехід, а сума трансферу складе 13 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Зінченко може стати частиною гучного трансферу між Арсеналом та Міланом.
У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, 26-річний опорник Фенербахче Ісмаїл Юксек і 29-річний вінгер Ірфан Кахведжі дали свою попередню згоду на перехід в Шахтар, якщо клубам вдасться між собою домовитися.