Пятов став найкращим гравцем року у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної України Андрій Пятов визнаний фанатами Шахтаря найкращим гравцем клубу в 2019 році.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
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В опитуванні на сторінках клубу в соцмережах переможцем став Андрій Пятов, якого підтримали більш ніж половина опитуваних (6 134 голоси), повідомляє прес-служба Шахтаря.
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🔥 Болельщики сделали выбор! Андрей Пятов – лучший игрок "Шахтера" в 2019 году! ⚒ ⠀ ⛔ Стена @piat30! 👏🏻 Как много ❤ нашему вратарю? ⠀ 🔥 Fans have made their choice! Andriy Pyatov is Shakhtar Player of 2019! ⚒ ⠀ ⛔ The Wall @piat30! 👏🏻 How many ❤s for our goalkeeper? ⠀ 🔥 Уболівальники зробили вибір! Андрій Пятов – найкращий гравець "Шахтаря" 2019 року! ⚒ ⠀ ⛔ Стіна @piat30! 👏🏻 Як багато ❤ нашому воротареві?
Місця з другого по четверте з деякою різницею в балах посіли Тарас Степаненко (1 852), Тайсон (1 620) і Жуніор Мораєс (1 455), а Марлос фінішував п'ятим (614).
Додамо, що Пятов перервав тривалу гегемонію легіонерів "гірників". У 2018 році найкращим гравцем Шахтаря став Тайсон, в 2016 та 2017 років – Марлос, а ще раніше Алекс Тейшейра (2015) і Даріо Срна (2014 року).
У 2019 році голкіпер провів за донеччан 39 матчів, 19 з яких – "сухі", а всього за кар'єру в Шахтарі у нього 210 поєдинків без пропущених м'ячів.