Пятов став найкращим гравцем року у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов визнаний фанатами Шахтаря найкращим гравцем клубу в 2019 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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В опитуванні на сторінках клубу в соцмережах переможцем став Андрій Пятов, якого підтримали більш ніж половина опитуваних (6 134 голоси), повідомляє прес-служба Шахтаря.

Місця з другого по четверте з деякою різницею в балах посіли Тарас Степаненко (1 852), Тайсон (1 620) і Жуніор Мораєс (1 455), а Марлос фінішував п'ятим (614).

Додамо, що Пятов перервав тривалу гегемонію легіонерів "гірників". У 2018 році найкращим гравцем Шахтаря став Тайсон, в 2016 та 2017 років – Марлос, а ще раніше Алекс Тейшейра (2015) і Даріо Срна (2014 року).

У 2019 році голкіпер провів за донеччан 39 матчів, 19 з яких – "сухі", а всього за кар'єру в Шахтарі у нього 210 поєдинків без пропущених м'ячів.