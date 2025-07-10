НБА провела жеребкування внутрішньосезонного Кубку-2025

Команди НБА дізналися своїх майбутніх суперників у межах третього внутрішньосезонного Кубку.

Про це йдеться на сайті ліги.

Вчора, 9 липня, НБА провела жеребкування свого власного Кубку, за підсумком якого всі 30 команд були розподілені по 6 групам.

Результати жеребкування Кубку НБА-2025

Захід

Група А : Оклахома, Міннесота, Сакраменто, Фінікс, Юта.

: Оклахома, Міннесота, Сакраменто, Фінікс, Юта. Група В : Лейкерс, Кліпперс, Мемфіс, Даллас, Новий Орлеан.

: Лейкерс, Кліпперс, Мемфіс, Даллас, Новий Орлеан. Група С: Х'юстон, Денвер, Голден Стейт, Портленд, Сан-Антоніо.

Схід

Група А : Клівленд, Індіана, Атланта, Торонто, Вашингтон.

: Клівленд, Індіана, Атланта, Торонто, Вашингтон. Група В : Бостон, Детройт, Орландо, Бруклін, Філадельфія.

: Бостон, Детройт, Орландо, Бруклін, Філадельфія. Група С: Нью-Йорк, Мілуокі, Чикаго, Маямі, Шарлотт.

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2025.



All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2024-25 regular season.



The groups are available below. pic.twitter.com/ZZVUwtp3fO — NBA Communications (@NBAPR) July 9, 2025

Усі 30 команд були випадковим чином розбиті на групи по п'ять команд у межах своїх конференцій на основі результатів регулярного сезону-2024/25.

Починаючи з 31 жовтня і до 28 листопада кожна команда зіграє чотири матчі групового етапу у визначені "кубкові вечори" – по одній грі з кожним суперником у своїй групі (два матчі вдома і два на виїзді).

До плейоф вийдуть вісім команд: переможці груп та два володарі "wild card" від кожної конференції. "Wild card" отримає команда з найкращими показниками серед тих, хто посів друге місце.

Нагадаємо, що перший в історії Кубок НБА був проведений у 2023 році. Дебютним переможцем внутрішньосезонного турніру стали Лейкерс. Минулого року трофей виграв Мілуокі.

Нагадаємо, що Девін Букер побив рекорд Шая Гілджес-Александера, підписавши найбільший контракт в історії НБА.