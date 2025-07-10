НБА провела жеребкування внутрішньосезонного Кубку-2025
Команди НБА дізналися своїх майбутніх суперників у межах третього внутрішньосезонного Кубку.
Про це йдеться на сайті ліги.
Вчора, 9 липня, НБА провела жеребкування свого власного Кубку, за підсумком якого всі 30 команд були розподілені по 6 групам.
Результати жеребкування Кубку НБА-2025
Захід
- Група А: Оклахома, Міннесота, Сакраменто, Фінікс, Юта.
- Група В: Лейкерс, Кліпперс, Мемфіс, Даллас, Новий Орлеан.
- Група С: Х'юстон, Денвер, Голден Стейт, Портленд, Сан-Антоніо.
Схід
- Група А: Клівленд, Індіана, Атланта, Торонто, Вашингтон.
- Група В: Бостон, Детройт, Орландо, Бруклін, Філадельфія.
- Група С: Нью-Йорк, Мілуокі, Чикаго, Маямі, Шарлотт.
Усі 30 команд були випадковим чином розбиті на групи по п'ять команд у межах своїх конференцій на основі результатів регулярного сезону-2024/25.
Починаючи з 31 жовтня і до 28 листопада кожна команда зіграє чотири матчі групового етапу у визначені "кубкові вечори" – по одній грі з кожним суперником у своїй групі (два матчі вдома і два на виїзді).
До плейоф вийдуть вісім команд: переможці груп та два володарі "wild card" від кожної конференції. "Wild card" отримає команда з найкращими показниками серед тих, хто посів друге місце.
Нагадаємо, що перший в історії Кубок НБА був проведений у 2023 році. Дебютним переможцем внутрішньосезонного турніру стали Лейкерс. Минулого року трофей виграв Мілуокі.
Нагадаємо, що Девін Букер побив рекорд Шая Гілджес-Александера, підписавши найбільший контракт в історії НБА.