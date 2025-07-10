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Дебютант УПЛ підпише двох чемпіонів світу в складі молодіжної збірної України – джерело

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 10:31
Дебютант УПЛ підпише двох чемпіонів світу в складі молодіжної збірної України – джерело
Олексій Хахльов
ФК Зоря

Дебютант Української Прем'єр-ліги СК Полтава підсилився двома чемпіонами світу-2019 (U-20) у складі молодіжної збірної України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про 26-річних центрбека Олега Веремієнка (останній клуб Поділля), а також півзахисника Олексія Хахльова (Зоря).

У минулому сезоні Веремієнко забив 1 гол та віддав 1 асист у 25 матчах. Водночас Хахльов в кампанії 2024/25 провів лише 5 матчів за луганський клуб.

Раніше повідомлялося, що СК Полтава планує побудувати сучасний стадіон та базу клубу на місці легендарного мототреку, що розташований в селі Розсошенці (передмістя Полтави, фактично в межах міста).

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СК Полтава

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