Сельта сенсаційно програла Мірандесу, Леганес здолав Ебро в 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
У 1/16 фіналу Кубка Іспанії Леганес на виїзді переграв Ебро, Мірандес був сильнішим за Сельту.
Леганес мінімально переграв Ебро. Сельта ж в овертаймі програла представнику Ла-Ліги 2 - Мірандесу.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 23 січня
Ебро - Леганес 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 Сільва
Мірандес - Сельта 2:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 28 Айас (пен), 1:1 - 74 Сісто, 2:1 - 114 Санчес
Раніше, Барселона ледь здолала Ейвісс.
Нагадаємо, Севілья перемогла Леванте в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.