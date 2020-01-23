Сельта сенсаційно програла Мірандесу, Леганес здолав Ебро в 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Сельта та Ебро залишили турнір

Джерело - Чемпіон.

У 1/16 фіналу Кубка Іспанії Леганес на виїзді переграв Ебро, Мірандес був сильнішим за Сельту.

Леганес мінімально переграв Ебро. Сельта ж в овертаймі програла представнику Ла-Ліги 2 - Мірандесу.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 23 січня

Ебро - Леганес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 Сільва

Мірандес - Сельта 2:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 28 Айас (пен), 1:1 - 74 Сісто, 2:1 - 114 Санчес

Раніше, Барселона ледь здолала Ейвісс.

Нагадаємо, Севілья перемогла Леванте в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.