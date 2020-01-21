Севілья перемогла Леванте в 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії Севілья вдома завдала поразки Леванте.
У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На старті другого тайму Окампос вивів вперед господарів. А на 78-ій хвилині Торрес збільшив перевагу Севільї до двох голів.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 21 січня
Севілья - Леванте 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Фернандо, 1:1 - 31 Дуарте, 2:1 - 46 Окампос, 3:1 - 78 Торрес
Раніше, Осасуна врятувалася, Мальорка вилетіла з Кубка Іспанії.
Нагадаємо, Бейл відмовився переходити у МЛС.