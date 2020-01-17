Костишин: На перегляді два французи, один був в академії Ліверпуля

На перегляді дебютанта УПЛ ковалівського Колоса перебуває два французькі новачки.

Про це наставник команди Руслан Костишин заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Два французи на перегляді. Один з них був на перегляді в академії Ліверпуля. Подивимося, як вони будуть виглядати. Якщо футболіст хороший, допомагатиме команді, чому немає. Але їм треба бути на голову сильніше.

Гравці, яких ми підписали, дійсно хороші виконавці. Якби не згода президента, ці переходи не відбулися б.

Радий, що підписали Богданова, мені подобається, як він веде гру. Сподіваємося, що станемо більш різноплановими в плані ведення гри, позиційної атаки. Він вміє зберегти м'яч, поміняти вектор атаки", - сказав Костишин.