Лунін потрапив до попередньої заявки на матч з Альмерією

Джерело - Чемпіон.
Український воротар Андрій Лунін увійшов до списку з 20 гравців, які будуть готуватися до матчу 23-го туру Сегунди проти Альмерії.
Про це повідомляє прес-служба Ов'єдо.
Зустріч відбудеться завтра, 16 січня. Початок - о 22.00. Гравець заявлений в новій команді під 25-м номером.
Javi Rozada ha convocado a 20 jugadores para el desplazamiento y partido ante el @U_D_Almeria en los Juegos del Mediterráneo (jue, 21:00h) https://t.co/ST7ofAeWI5#AlmeríaRealOviedo#AlmeríaRealOviedo pic.twitter.com/mT3ZQ9yHui— Real Oviedo (@RealOviedo) 15 января 2020 г.
Український воротар Андрій Лунін задоволений своїм переходом до Ов'єдо. Відзначимо, що Лунін провів перше тренування в Ов'єдо.