Лунін потрапив до попередньої заявки на матч з Альмерією

Українець заявлений в новій команді під 25-м номером

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін увійшов до списку з 20 гравців, які будуть готуватися до матчу 23-го туру Сегунди проти Альмерії.

Про це повідомляє прес-служба Ов'єдо.

Зустріч відбудеться завтра, 16 січня. Початок - о 22.00. Гравець заявлений в новій команді під 25-м номером.

Український воротар Андрій Лунін задоволений своїм переходом до Ов'єдо. Відзначимо, що Лунін провів перше тренування в Ов'єдо.