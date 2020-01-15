Голкіпер вже бере участь у тренувальному процесі

Андрій Лунін на правах оренди перебрався з Реала в Ов'єдо і вже повноцінно працює з новою командою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Український голкіпер провів перше тренування і, можливо, отримає шанс дебютувати проти Альмерії.

Поєдинок відбудеться у четвер, 16 січня. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Очікується, що Лунін в новому клубі отримає повноцінну ігрову практику, на відміну від Вальядоліда, де він зіграв лише дві кубкових гри і жодного разу не вийшов на поле в матчах Ла Ліги.