Лєднєв став найкращим гравцем Зорі у 2019 році

Джерело - Чемпіон.
Атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв обраний найкращим гравцем Зорі за підсумками 2019 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.
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21-річний футболіст, який виступає за команду Віктора Скрипника на правах оренди, випередив у голосуванні за найкращого гравця Микиту Шевченка та Богдана Михайліченка.
Нагадаємо, права на Лєднєва належать Динамо. Влітку наступного року футболіст повернеться у київський клуб.
До слова, в поточному сезоні Лєднєв зіграв 15 матчів в УПЛ, у яких забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.