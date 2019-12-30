Лєднєв став найкращим гравцем Зорі у 2019 році

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв обраний найкращим гравцем Зорі за підсумками 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

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21-річний футболіст, який виступає за команду Віктора Скрипника на правах оренди, випередив у голосуванні за найкращого гравця Микиту Шевченка та Богдана Михайліченка.

Нагадаємо, права на Лєднєва належать Динамо. Влітку наступного року футболіст повернеться у київський клуб.

До слова, в поточному сезоні Лєднєв зіграв 15 матчів в УПЛ, у яких забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.