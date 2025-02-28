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Динамо зіграє з Ворсклою, Карпати зустрінуться з ЛНЗ у матчі 19 туру УПЛ

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 08:06
Динамо зіграє з Ворсклою, Карпати зустрінуться з ЛНЗ у матчі 19 туру УПЛ
ФК Динамо

Сьогодні, 28 лютого, відбудуться перші матчі в межах 19 туру УПЛ.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Оболонь на своєму полі прийматиме житомирське Полісся. Київський колектив спробує розвинути свій успіх після перемоги у попередньому турі над Ворсклою та ще більше відірватись від зони перехідних матчів.

У ще одному матчі Ворскла в Києві зіграє свій домашній матч проти Динамо. Полтавський клуб домовився з "біло-синіми" про перенесення зустрічі до столиці з "об'єктивних причин".

В завершальній зустрічі ігрового дня львівські Карпати прийматимуть у Житомирі черкаський ЛНЗ. Цей поєдинок також не відбудеться на домашній арені команди-господаря через проблеми з підігрівом газону на стадіоні "Україна".

Зазначимо, що усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Розклад матчів 19 туру УПЛ на 28 лютого:

  • 13:00 Оболонь – Полісся
  • 15:30 Ворскла – Динамо
  • 18:00 Карпати – ЛНЗ

Раніше повідомлялось, що КДК УАФ відсторонив головного тренера Ворскли Максимова на два матчі через видалення у поєдинку з Оболонню.

Ворскла Динамо Київ Карпати ЛНЗ Черкаси Оболонь Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

КДК УАФ на два матчі відсторонив головного тренера Ворскли
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