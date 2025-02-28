Лейкерс без Леня переграли Міннесоту, Голден Стейт здолав Орландо в НБА

У ніч з 27 на 28 лютого відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс переграли Міннесоту. Найкращим гравцем матчу став Леброн Джеймс, який набрав 33 очки та здійснив 17 підбирань. Український центровий Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.

Голден Стейт у результативному поєдинку здолали Орландо, а Фінікс неочікувано поступився Нью-Орлеану.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

28 лютого

Орландо – Голден Стейт 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)

Мілуокі – Денвер 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)

Даллас – Шарлотт 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)

Фінікс – Нью-Орлеан 116:124 (30:35, 32:26, 29:27, 25:36)

Лейкерс – Міннесота 111:102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)

Раніше повідомлялось, що український баскетболіст покращив свої позиції серед проспектів Драфту НБА-2025.