Бондарев фінішував поза двадцяткою кращих третьої гонки п'ятого етапу Формули-4
Олександр Бондарев
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Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував 22-м у третій гонки п'ятого етапу Середнього Сходу Формули-4.
Гонщик академії Вільямс розпочав заїзд на 13-му місці, проте допустив зіткнення, після чого почав втрачати темп.
Окрім того, українець заїхав на піт-лейн, внаслідок чого остаточно випав з боротьби за вищі місця.
Зазначимо, що це була остання гонка на трасі в Лусаїлу. Попередній заїзд Бондарев завершив на 11-му місці.
Нагадаємо, в останній гонці попереднього етапу Олександр Бондарев зумів повторити свій найкращий результат сезону, посівши шосте місце.