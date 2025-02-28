Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев фінішував поза двадцяткою кращих третьої гонки п'ятого етапу Формули-4

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 09:23
Бондарев фінішував поза двадцяткою кращих третьої гонки п'ятого етапу Формули-4
Олександр Бондарев
facebook.com/PilotBondarev/

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував 22-м у третій гонки п'ятого етапу Середнього Сходу Формули-4.

Гонщик академії Вільямс розпочав заїзд на 13-му місці, проте допустив зіткнення, після чого почав втрачати темп.

Окрім того, українець заїхав на піт-лейн, внаслідок чого остаточно випав з боротьби за вищі місця.

Зазначимо, що це була остання гонка на трасі в Лусаїлу. Попередній заїзд Бондарев завершив на 11-му місці.

Нагадаємо, в останній гонці попереднього етапу Олександр Бондарев зумів повторити свій найкращий результат сезону, посівши шосте місце.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

Бондарев фінішував у кроці від десятки кращих другої гонки п'ятого етапу Формули-4
Бондарев фінішував 12-м у першій гонці п'ятого етапу Формули-4
Бондарев завершив останню кваліфікацію Формули-4 Середнього Сходу
Бондарев повторив особистий рекорд Формули-4
Пошкодження на старті: Бондарев фінішував двадцять другим на етапі Формули-4

Останні новини