Вегас у божевільному матчі переграв Чикаго, Юта розгромила Міннесоту в НХЛ
У ніч з 27 на 28 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Вегас та Чикаго на двох закинули 12 шайб, а Кароліна розгромила Баффало.
Ще два поєдинки завершились лише в овертаймі – Монреаль дотиснув Сан-Хосе, а Піттсбург виявився сильнішим за Філадельфію.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
28 лютого
Вашингтон – Сент-Луїс 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Флорида – Едмонтон 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Бостон – Айлендерс 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Кароліна – Баффало 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Детройт – Коламбус 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Монреаль – Сан-Хосе 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0)
Тампа-Бей – Калгарі 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Піттсбург – Філадельфія 5:4 ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0, 1:0)
Нешвілл – Вінніпег 2:1 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Юта – Міннесота 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Анахайм – Ванкувер 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Вегас – Чикаго – 7:5 (5:1, 1:2, 1:2, 0:0)
Нагадаємо, раніше український хокейний клуб відсудив майже 10 мільйонів гривень в Укрнафти.