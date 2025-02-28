Вегас у божевільному матчі переграв Чикаго, Юта розгромила Міннесоту в НХЛ

У ніч з 27 на 28 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Вегас та Чикаго на двох закинули 12 шайб, а Кароліна розгромила Баффало.

Ще два поєдинки завершились лише в овертаймі – Монреаль дотиснув Сан-Хосе, а Піттсбург виявився сильнішим за Філадельфію.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

28 лютого

Вашингтон – Сент-Луїс 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Флорида – Едмонтон 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Бостон – Айлендерс 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Кароліна – Баффало 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Детройт – Коламбус 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Монреаль – Сан-Хосе 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0)

Тампа-Бей – Калгарі 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Піттсбург – Філадельфія 5:4 ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Нешвілл – Вінніпег 2:1 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Юта – Міннесота 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Анахайм – Ванкувер 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Вегас – Чикаго – 7:5 (5:1, 1:2, 1:2, 0:0)

Нагадаємо, раніше український хокейний клуб відсудив майже 10 мільйонів гривень в Укрнафти.