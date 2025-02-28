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Дедишин залишив посаду генерального директора Руху

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 09:45
Дедишин залишив посаду генерального директора Руху
Ігор Дедишин
ФК Рух

Львівський Рух оголосив про припинення співпраці з генеральним директором Ігорем Дедишиним.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Клуб відзначив досягнення Дедишина у розвитку Руху та побажав функціонера успіхів у подальшій кар'єрі.

Зазначимо, що фахівець став гендиректором команди у 2019 році, відігравши важливу роль у прогресі команди та її виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2019/20.

Раніше Рух та Карпати оголосили про об'єднання в одну команду в наступній кампанії.

Цю подію встиг прокоментувати Андрій Русол, назвавши ініціатора злиття клубів.

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Дедишин

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