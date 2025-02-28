Дедишин залишив посаду генерального директора Руху
Ігор Дедишин
ФК Рух
Львівський Рух оголосив про припинення співпраці з генеральним директором Ігорем Дедишиним.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Клуб відзначив досягнення Дедишина у розвитку Руху та побажав функціонера успіхів у подальшій кар'єрі.
Зазначимо, що фахівець став гендиректором команди у 2019 році, відігравши важливу роль у прогресі команди та її виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2019/20.
Раніше Рух та Карпати оголосили про об'єднання в одну команду в наступній кампанії.
Цю подію встиг прокоментувати Андрій Русол, назвавши ініціатора злиття клубів.