Олімпійський чемпіон, якому залишилося жити 2-4 роки, зламав спину через хворобу

Шестиразовий олімпійський чемпіон з велоспорту сер Кріс Гой розповів, з якими проблемами він зіткнувся через рак у термінальній стадії.

Про це повідомляє talkSPORT.

У жовтні минулого року 48-річний британець зізнався, що у нього діагностували рак простати, який залишив йому від 2 до 4 років життя.

Нещодавно Гой розповів, що через прогресію хвороби він зламав собі спину, що відібрало в нього можливість піднімати на руки свою доньку Хлою.

"Коли мені зробили сканування, вторинні пухлини в хребті фактично проросли в кістку настільки, що вона зламалася. Коли вони побачили це, то сказали: "Ми повинні бути дуже обережними, ви не можете піднімати своїх дітей, ви не можете нічого робити". Коли мені сказали не брати на руки свою шестирічну доньку, це було схоже на: "Так, це дійсно впливає на моє життя", – сказав Гой.

Олімпієць пояснив, що лікарі врешті-решт змогли зафіксувати його зламані хребці, ввівши в спину матеріал, схожий на "цемент".

"Тож мені робили ін'єкції. Вони просвердлюють хребці, впорскують туди цементний матеріал, і він застигає, зростається і робить хребці знову як новенькі. Тож я знову повернувся до підняття важких предметів".

Нагадаємо, що сер Кріс Гой став олімпійським чемпіоном на Іграх в Афінах-2004, тричі – в Пекіні-2008 і двічі – в Лондоні-2012. На його рахунку також "срібло" Ігор у Сіднеї-2000.

Раніше стало відомо про смерть призера Олімпіади 1972 року, який виступав у легкій атлетиці.