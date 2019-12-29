Церемонія вручення премії відбулася в Дубаї сьогодні, 29 грудня

Джерело - Чемпіон.

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став футболістом року за версією Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє прес-служба видання.

Церемонія вручення премії відбулася в Дубаї сьогодні, 29 грудня

Відзначимо, що португалець вже в шостий раз отримує премію, раніше його визнавали найкращим в 2011, 2014 року, 2016 2017 і 2018 роках.

Нагадаємо, Роналду із сином зіграли у футбол з безногим хлопчиком.