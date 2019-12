Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став футболістом року за версією Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє прес-служба видання.

Церемонія вручення премії відбулася в Дубаї сьогодні, 29 грудня

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN