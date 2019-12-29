Джерело - Чемпіон.
Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став футболістом року за версією Globe Soccer Awards.
Про це повідомляє прес-служба видання.
Церемонія вручення премії відбулася в Дубаї сьогодні, 29 грудня
🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019
Відзначимо, що португалець вже в шостий раз отримує премію, раніше його визнавали найкращим в 2011, 2014 року, 2016 2017 і 2018 роках.
Нагадаємо, Роналду із сином зіграли у футбол з безногим хлопчиком.