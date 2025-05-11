Українка Кінюк завоювала золото на Кубку світового виклику

Українська гімнастка Маріанна Кінюк здобула золото у вправах на колоді в межах Кубку світового виклику, що проходить в Болгарії.

Її результат склав 12,866 бала, вона також була першою у кваліфікації.

Друге та третє місце зайняли представниці Австрії та Болгарії, які набрали 12,833 та 12,500 відповідно.

Раніше головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський у інтерв'ю "Чемпіону" розповів, що конфлікт між віцепрезиденткою Федерації гімнастики України Стеллою Захаровою та олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим розпочався через страх конкуренції.

Він також назвав причину, через яку український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".