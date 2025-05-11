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Наполі запропонував контракт лідеру Лілля

Олег Дідух — 11 травня 2025, 17:32
Наполі запропонував контракт лідеру Лілля
Джонатан Девід
Ліга 1

Наполі запропонував контракт зірковому нападнику Лілля та збірної Канади Джонатану Девіду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Девід влітку поточного року покине Лілль на правах вільного агента. Термін дії його контракту з французьким клубом закінчується в червні, нова угода підписана не буде.

25-річний форвард уже став об’єктом інтересу багатьох іменитих європейських клубів. У квітні повідомлялося про те, що він веде переговори з Інтером.

У поточному сезоні на рахунку Девіда 25 голів і 12 асистів у 48 матчах за Лілль у всіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється у 45 мільйонів євро. Канадець виступає за Лілль із літа 2020 року, коли французький клуб віддав за нього Генту 27 мільйонів євро.

Лілль Наполі Джонатан Девід

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