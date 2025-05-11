Наполі запропонував контракт лідеру Лілля

Наполі запропонував контракт зірковому нападнику Лілля та збірної Канади Джонатану Девіду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵 Napoli have submitted a proposal to Jonathan David with advanced talks ongoing for a free transfer.



Important contract proposal has been sent to the striker who’s set to leave Lille at the end of the season.



There are still key details to clarify with more talks to follow. pic.twitter.com/3eBWfSOJQC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2025

Девід влітку поточного року покине Лілль на правах вільного агента. Термін дії його контракту з французьким клубом закінчується в червні, нова угода підписана не буде.

25-річний форвард уже став об’єктом інтересу багатьох іменитих європейських клубів. У квітні повідомлялося про те, що він веде переговори з Інтером.

У поточному сезоні на рахунку Девіда 25 голів і 12 асистів у 48 матчах за Лілль у всіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється у 45 мільйонів євро. Канадець виступає за Лілль із літа 2020 року, коли французький клуб віддав за нього Генту 27 мільйонів євро.