Наполі запропонував контракт лідеру Лілля
Джонатан Девід
Ліга 1
Наполі запропонував контракт зірковому нападнику Лілля та збірної Канади Джонатану Девіду.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Девід влітку поточного року покине Лілль на правах вільного агента. Термін дії його контракту з французьким клубом закінчується в червні, нова угода підписана не буде.
25-річний форвард уже став об’єктом інтересу багатьох іменитих європейських клубів. У квітні повідомлялося про те, що він веде переговори з Інтером.
У поточному сезоні на рахунку Девіда 25 голів і 12 асистів у 48 матчах за Лілль у всіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється у 45 мільйонів євро. Канадець виступає за Лілль із літа 2020 року, коли французький клуб віддав за нього Генту 27 мільйонів євро.