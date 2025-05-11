Еспаньйол несподівано програв Леганесу в 35 турі Ла Ліги

У неділю, 11 травня, чотирма матчами завершиться програма 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону 2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок між Леганесом та Еспаньйолом. Обидві команди показали доволі бадьорий футбол, який завершився перемогою господарів з рахунком 3:2.

Попри перемогу Леганес не зміг залишити зону вильоту, наразі команда має 34 бали та займає 17-ту сходинку.

Далі на вболівальників чекає чемпіонський поєдинок між Барселоною та Реалом. Також ще у двох поєдинках відносини з'ясовуватимуть Атлетик – Алавес та Бетіс – Осасуна.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 11 травня

Леганес – Еспаньйол 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Сіссе, 2:0 – 41 Діоманде, 3:0 – 63 Камбулла (аг), 3:1 – 79 Кабрера, 3:2 – 90+8 Мілья

Барселона – Реал

Атлетик – Алавес

Бетіс – Осасуна

Нагадаємо, 10 травня відбулося 5 матчів 35 туру, зокрема, знову зазнала поразки Жирона Віктора Циганкова.