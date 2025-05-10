Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Тренер збірної України: Я згоден на звільнення, аби лише Захарової не було

Денис Шаховець — 10 травня 2025, 20:35
Тренер збірної України: Я згоден на звільнення, аби лише Захарової не було
Геннадій Сартинський
НОК України

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" виступив з різкою критикою щодо фінансових витрат на чемпіонат України, порівнявши їх із реальними потребами гімнастики.

Читайте також :
Фото Ексклюзив Федерація замість Ковтуна обрала Захарову: Сартинський – про бойкот збірної України, суддівство на Олімпіаді та скандали в гімнастиці
"Я не знаю, що там саме було. Треба дивитися кошторис. 8,5 мільйонів було витрачено на цей турнір. За такі гроші можна було спокійно купити, мабуть, два комплекти гімнастичного обладнання. В нас зараз багато залів, у яких зовсім немає снарядів, прилади ще 1960-х – 1980-х років. То можна було це купити, щоб розвивати гімнастику. А ми куди витратили?
Там такі цифри стоять за перевезення, за встановлення снарядів. Я не знаю. В мене немає слів. Ми чемпіонат України в Кропивницькому проводимо за 500 тисяч, здається. Це з суддями, проживанням, переїздом, готелем. А тут 8,5 млн. І для кого, розумієте? В нас зараз немає стільки гімнастів і такого рівня. Тим паче, що в той час проходив, здається, Кубок світу, тому основних гімнастів там не було".

Щодо звинувачень у розвалі чоловічої гімнастики за час його перебування на посаді віцепрезидента, Сартинський відповідає впевнено.

"За 8 років, скажу так, тільки в Японії в нас не було медалі. На всіх інших змаганнях ми ставали призерами. Порівняйте дівчат та нас. Дівчата навіть командою не потрапляли на Олімпіаду з 2008 року. А ми весь час проходили, попри зміни складу, попри втрату трьох ведучих гімнастів у 2016 році. Все, що Захарова несе, треба ділити на 100, навіть не на 10".

У пошуку вирішення конфлікту з функціонеркою Федерації гімнастики, тренер висуває радикальну пропозицію.

"Чи можливий компроміс? Давайте і мене звільнимо, і її. Я згоден на це, аби лише її не було. Але вона ж на це не піде. І ви побачите, що буде в кінці року, і куди ми потрапимо," – підсумував Сартинський.
Читайте також :
Фото Ексклюзив Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона вважає організатором Верняєва.

Спортивна гімнастика Олег Верняєв Стелла Захарова Геннадій Сартинський ексклюзив

Геннадій Сартинський

Федерація замість Ковтуна обрала Захарову: Сартинський – про бойкот збірної України, суддівство на Олімпіаді та скандали в гімнастиці
Сартинський: Захарова і Дерюгіна розуміють, що рано чи пізно Верняєв займе їхнє місце
Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці
Нічого не розуміє у тренерській праці, – Сартинський схвалив бойкот збірної України через його усунення
Її дії ставлять під загрозу майбутнє чоловічої спортивної гімнастики: Сартинський виступив проти Захарової

Останні новини