Тренер збірної України: Я згоден на звільнення, аби лише Захарової не було

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" виступив з різкою критикою щодо фінансових витрат на чемпіонат України, порівнявши їх із реальними потребами гімнастики.

"Я не знаю, що там саме було. Треба дивитися кошторис. 8,5 мільйонів було витрачено на цей турнір. За такі гроші можна було спокійно купити, мабуть, два комплекти гімнастичного обладнання. В нас зараз багато залів, у яких зовсім немає снарядів, прилади ще 1960-х – 1980-х років. То можна було це купити, щоб розвивати гімнастику. А ми куди витратили?

Там такі цифри стоять за перевезення, за встановлення снарядів. Я не знаю. В мене немає слів. Ми чемпіонат України в Кропивницькому проводимо за 500 тисяч, здається. Це з суддями, проживанням, переїздом, готелем. А тут 8,5 млн. І для кого, розумієте? В нас зараз немає стільки гімнастів і такого рівня. Тим паче, що в той час проходив, здається, Кубок світу, тому основних гімнастів там не було".

Щодо звинувачень у розвалі чоловічої гімнастики за час його перебування на посаді віцепрезидента, Сартинський відповідає впевнено.

"За 8 років, скажу так, тільки в Японії в нас не було медалі. На всіх інших змаганнях ми ставали призерами. Порівняйте дівчат та нас. Дівчата навіть командою не потрапляли на Олімпіаду з 2008 року. А ми весь час проходили, попри зміни складу, попри втрату трьох ведучих гімнастів у 2016 році. Все, що Захарова несе, треба ділити на 100, навіть не на 10".

У пошуку вирішення конфлікту з функціонеркою Федерації гімнастики, тренер висуває радикальну пропозицію.

"Чи можливий компроміс? Давайте і мене звільнимо, і її. Я згоден на це, аби лише її не було. Але вона ж на це не піде. І ви побачите, що буде в кінці року, і куди ми потрапимо," – підсумував Сартинський.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона вважає організатором Верняєва.