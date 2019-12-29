Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду в Дубаї, куди він прибув на церемонію Global Soccer Award 2019, зіграв у футбол з Алі Турганбековим - хлопчиком, який народився без ніг.

Раніше із цим хлопчиком грали Андрій Шевченко з Олександром Зінченком.

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