Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду в Дубаї, куди він прибув на церемонію Global Soccer Award 2019, зіграв у футбол з Алі Турганбековим - хлопчиком, який народився без ніг.
Раніше із цим хлопчиком грали Андрій Шевченко з Олександром Зінченком.
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It was a pleasure to meet you @ali_amir_happy 😀🙌🏻 A truly inspiration 💪🏻🙏
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