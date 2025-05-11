Вернидуб ризикує залишитися без єврокубків: огляд матчу Кривбас – Колос

11 травня Кривбас зазнав поразки від Колоса у 28 турі Української Прем'єр-ліги, значно погіршивши собі шанси у боротьбі за єврокубки.

Колос відкрив рахунок ще на 8-й хвилині першого тайму, і зумів втримати переможний результат до фінального свистка.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 11 травня

Кривбас – Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 8 Еліас

Кривбас: Кліщук, Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик, Ілич (Луньов, 74), Вакулко, Задерака (Ндомбасі, 74), Твердохліб, Микитишин (Бандейра, 85), Соса (Гонсалес, 85).

Колос: Пахолюк, Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков, Гагнідзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Оріховський, 81), Алефіренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.

Попередження: 44 – Краснічі

Нагадаємо, вчора 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря. Водночас Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу.