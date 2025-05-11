Барселона – Реал: відео голів матчу

У неділю, 11 травня, в межах 35-го туру Ла Ліги Барселона зустрічається із мадридським Реалом.

Гра проходить на стадіоні "Естадіо Олімпіко", який вміщує у себе 55 тисяч фанатів.

Вже на 5-й хвилині мадридці відкрили рахунок завдяки 11-метровому удару. Кіліан Мбаппе впевнено реалізував покарання.

Менш ніж через 10 хвилин французький форвард подвоїв перевагу "вершкових" з передачі Вінісіуса Жуніора.

Свято голів продовжилося і Ерік Гарсія скоротив відставання каталонців до мінімуму.

На "Чемпіоні" також доступна онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.