Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костишин: Ми грали, щоби залишитися в УПЛ

Олег Дідух — 11 травня 2025, 17:10
Костишин: Ми грали, щоби залишитися в УПЛ
Руслан Костишин
ФК Шахтар

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Кривбаса, який його команда виграла з рахунком 1:0.

Слова Костишина наводить УПЛ ТБ.

"Чесно кажучи, ми грали, щоб залишитися в УПЛ.Я просто хочу всіх привітати, команду, президента. Тому що він заслуговує, щоб у команди була набагато краща позиція, це не місце Колоса. А ми грали сьогодні на результат. Так, може, не така якісна гра, але ми грали на результат", – заявив тренер.

Завдяки перемозі на Кривбасом Колос набрав 32 очки та піднявся на 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. За два тури до фінішу команда з Ковалівки випереджає зону перехідних матчів на 7 очок, практично гарантувавши собі збереження прописки в еліті.

Колос Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин

Руслан Костишин

Визначилися претенденти на звання найкращих тренера та гравця квітня в УПЛ
УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 25 туру
Костишин сказав, за рахунок чого Колос сенсаційно переміг Шахтар у 25 турі УПЛ
Питав арбітра щодо його рішень, – Костишин прокоментував поразку Колоса від Руха
Епічне повернення: наставника Колоса визнали найкращим тренером у 22 турі УПЛ

Останні новини