Костишин: Ми грали, щоби залишитися в УПЛ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Кривбаса, який його команда виграла з рахунком 1:0.

Слова Костишина наводить УПЛ ТБ.

"Чесно кажучи, ми грали, щоб залишитися в УПЛ.Я просто хочу всіх привітати, команду, президента. Тому що він заслуговує, щоб у команди була набагато краща позиція, це не місце Колоса. А ми грали сьогодні на результат. Так, може, не така якісна гра, але ми грали на результат", – заявив тренер.

Завдяки перемозі на Кривбасом Колос набрав 32 очки та піднявся на 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. За два тури до фінішу команда з Ковалівки випереджає зону перехідних матчів на 7 очок, практично гарантувавши собі збереження прописки в еліті.